Dobrý den,

už značnou dobu se pachtím s programem, který má na základě zadaných kritérií, najít jim odpovídající soubor (soubory).

Jde mi o to, že zadám cca 3-5 QString kritérií a následně prohledávám dostupné soubory. Problém mám v tom, že se mi nedaří spojit dané kritéria. Když hledám podle jednoho, výsledek je správný, ale když pomocí logické funkce and kritéria spojím, chová se to divně (špatně).

Můžete mě někdo prosím nakopnout nějakým vzorovým kódem?

Předem děkuju