Kompletní přečtení celé DDS4 kazety

Zdravím všechny,kdysi dávno jsem byl obdarován DDS4 mechanikou Seagate STD2401LW (scsi), ke které jsem si tenkrát koupil i DDS4 kazetu. Mechanika fungovala, tak jsem si tam uložil nějaká nahraná videa z televize (jó, v mládí byl čas na blbosti....).Nedávno jsem dostal další tři DDS3 kazety, tak jsem je teď chtěl otestovat a případně na ně taky něco nahrnout, ovšem vlivem neupřesněných událostí jsem si přepsal tu původní kazetuRespektive proběhl zápis cca 20MB než jsem si to uvědomil a zápis zastavil.Můj problém tedy je, že je kazeta úplně zaplněná tar archivem s nějakými video soubory, ale následkem přepsání lze z ní vyčíst jen 20MB a poté se kazeta tváří, že na ní už nic není. Jak chápu práci s páskami, tak si udržují určitý "souborový systém". Na mojí pásce je teď "jakoby" jeden 20MB soubor a pak už nic, předtím tam byl jeden velký soubor přes celou pásku (zmíněný tar archiv).Ví někdo o možnosti, jak (vy)načíst celou pásku i za posledním (jediným) souborem?Jak jsem psal, data bych oželel, co tam mám by mě zajímalo spíše ze zvědavosti, ale taky mě zajímá, jestli je takováhle "obnova" možná.Pro práci s mechanikou používám Debian 7, program mt a block device /dev/(n)st0. Konkrétně byly data zapsány příkazem: "tar cf /dev/st0 *.avi".Děkuji všem za rady.