Multiplatformova aplikacia s GUI

Zvol C++ a Qt/wxWidgets.



Mozes mat vsetko v jednom jazyku a nemusis marshallovat C-ckovske veci do C# ani prepisovat sucasny kod, mozes sa sustredit na problem a nie sa dr..kat s lokalnym serverom a nebodaj mixom jazykov.



Nepoznam presne poziadavky, ale uvaha k lokalnemu web serveru: "pozdava sa mi, ze GUI bude mozno modifikovat aj pouzivatelmi" mi zavana nejakou certovinou. Co konkretne potrebuju pouzivatelia menit, co sa neda riesit v Options aplikacie a mali by pre to liezt do zdrojakov stranok pre lokalny web server? Ak si to rozbiju, kto to bude supportovat? Ak je to pre nejakych zakaznikov a je sanca, ze mozu mat naozaj specificke poziadavky, ktore defaultnymi konfiguraciami nepokryjes, nie je lepsie, aby zaplatili za customizaciu tebe namiesto toho, aby si to menili sami a tebe akurat tak vyvolavali, ze sa nieco rozje.rozbilo a navzajom ste si dokazovali, kto sa v com sparal?