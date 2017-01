Dobrý den,

máte někdo zkušenosti se získáváním SSL Extended Validation certifikátu pro webovou aplikaci z pohledu malé, čerstvě založené firmy?



Zvažuju, jestli do toho jít. Smyslem je, aby se uživatelům v prohlížeči zobrazoval adresní řádek zeleně. Důvody, proč to chci, jsou víceméně psychologické. Jinak by samozřejmě stačil nižší level certifikátu (OV).



Studoval jsem podmínky pro získání OV a EV a obojí vypadá podobně, jen s tím rozdílem, že u EV je bodově potřeba splnit pár věcí navíc. Zkoušeli jste to někdo? Je to moc velký opruz?



Díky.