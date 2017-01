(Manjaro) Bootování do GRUBu z Windows bootloaderu (BIOS, ne UEFI)

`[manjaro@manjaro ~]$ yaourt -S mhwd-chroot

:: Some packages should be upgraded first...

resolving dependencies...

looking for conflicting packages...



Packages (1) archlinux-keyring-20170104-1



Total Download Size: 0.59 MiB

Total Installed Size: 0.81 MiB

Net Upgrade Size: 0.01 MiB



:: Proceed with installation? [Y/n] y

:: Retrieving packages...

archlinux-keyring-2... 604.5 KiB 138K/s 00:04 [######################] 100%

(1/1) checking keys in keyring [######################] 100%

(1/1) checking package integrity [######################] 100%

(1/1) loading package files [######################] 100%

(1/1) checking for file conflicts [######################] 100%

(1/1) checking available disk space [######################] 100%

:: Processing package changes...

(1/1) upgrading archlinux-keyring [######################] 100%

==> Appending keys from archlinux.gpg...

==> Locally signing trusted keys in keyring...

-> Locally signing key 684148BB25B49E986A4944C55184252D824B18E8...

-> Locally signing key 91FFE0700E80619CEB73235CA88E23E377514E00...

-> Locally signing key AB19265E5D7D20687D303246BA1DFB64FFF979E7...

-> Locally signing key 0E8B644079F599DFC1DDC3973348882F6AC6A4C2...

-> Locally signing key 44D4A033AC140143927397D47EFD567D4C7EA887...

-> Locally signing key 27FFC4769E19F096D41D9265A04F9397CDFD6BB0...

==> Importing owner trust values...

==> Disabling revoked keys in keyring...

-> Disabling key 7FA647CD89891DEDC060287BB9113D1ED21E1A55...

-> Disabling key D4DE5ABDE2A7287644EAC7E36D1A9E70E19DAA50...

-> Disabling key BC1FBE4D2826A0B51E47ED62E2539214C6C11350...

-> Disabling key 63F395DE2D6398BBE458F281F2DBB4931985A992...

-> Disabling key 8F76BEEA0289F9E1D3E229C05F946DED983D4366...

-> Disabling key 81D7F8241DB38BC759C80FCE3A726C6170E80477...

-> Disabling key E7210A59715F6940CF9A4E36A001876699AD6E84...

-> Disabling key F5A361A3A13554B85E57DDDAAF7EF7873CFD4BB6...

-> Disabling key 9515D8A8EAB88E49BB65EDBCE6B456CAF15447D5...

-> Disabling key 4A8B17E20B88ACA61860009B5CED81B7C2E5C0D2...

-> Disabling key 0B20CA1931F5DA3A70D0F8D2EA6836E1AB441196...

-> Disabling key 66BD74A036D522F51DD70A3C7F2A16726521E06D...

==> Updating trust database...

gpg: next trustdb check due at 2017-09-07



resolving dependencies...

looking for conflicting packages...



Packages (1) mhwd-chroot-1.4-1



Total Download Size: 0.00 MiB

Total Installed Size: 0.02 MiB



:: Proceed with installation? [Y/n] y

:: Retrieving packages...

mhwd-chroot-1.4-1-any 2.9 KiB 0.00B/s 00:00 [######################] 100%

(1/1) checking keys in keyring [######################] 100%

(1/1) checking package integrity [######################] 100%

(1/1) loading package files [######################] 100%

(1/1) checking for file conflicts [######################] 100%

(1/1) checking available disk space [######################] 100%

:: Processing package changes...

(1/1) installing mhwd-chroot [######################] 100%

Optional dependencies for mhwd-chroot

gksu: gnome gui for su [installed]

kdesu: kde gui for su

:: Running post-transaction hooks...

(1/1) Updating the desktop file MIME type cache...

[manjaro@manjaro ~]$ sudo mhwd-chroot-shell

/dev/sdb6

swapon UUID=34a34429-8b05-4dc8-b050-e93b0f8a74a9

[manjaro /]# lsblk -f

NAME FSTYPE LABEL UUID MOUNTPOINT

sda

└─sda1 vfat FLESHKA 5094-80B6

sdb

├─sdb1 ntfs System 8CB44CF1B44CDEF8

├─sdb2 ntfs Windows 0E6C4DA36C4D8685

├─sdb5 ext2 f09b297d-2de9-4248-b2ce-f679bea5e6c6 /boot

├─sdb6 ext4 c54297f6-96b7-4f1e-8333-1e23ca2665f9 /

├─sdb7 ext4 b07214da-15bb-435f-ae68-cdb0928f8304 /home

└─sdb8 swap 34a34429-8b05-4dc8-b050-e93b0f8a74a9 [SWAP]

sdc

└─sdc1 ntfs Data D080E8F880E8E646

loop0 squashfs

loop1 squashfs

loop2 squashfs

loop3 squashfs

[manjaro /]# mount /dev/sdb6 /mnt

[manjaro /]# mount /dev/sdb5 /mnt/boot

[manjaro /]# cd /mnt

[manjaro mnt]# mount -t proc proc /mnt/proc

[manjaro mnt]# mount -t sysfs sys /mnt/sys

[manjaro mnt]# mount -o bind /dev /mnt/dev

[manjaro mnt]# mount -t devpts pts /mnt/dev/pts/

[manjaro mnt]# chroot /mnt

[manjaro /]# pacman -S mtools os-prober

warning: database file for 'core' does not exist

warning: database file for 'extra' does not exist

warning: database file for 'community' does not exist

warning: database file for 'multilib' does not exist

error: target not found: mtools

error: target not found: os-prober

[manjaro /]# grub-install /dev/sdb5

Installing for i386-pc platform.

grub-install: warning: File system ext2' doesn't support embedding.

grub-install: warning: Embedding is not possible. GRUB can only be installed in this setup by using blocklists. However, blocklists are UNRELIABLE and their use is discouraged..

grub-install: error: will not proceed with blocklists.

[manjaro /]# grub-install --recheck /dev/sdb5

Installing for i386-pc platform.

grub-install: warning: File systemext2' doesn't support embedding.

grub-install: warning: Embedding is not possible. GRUB can only be installed in this setup by using blocklists. However, blocklists are UNRELIABLE and their use is discouraged..

grub-install: error: will not proceed with blocklists.

[manjaro /]# update-grub

Generating grub configuration file ...

Found background: /usr/share/grub/background.png

Found Intel Microcode image

Found linux image: /boot/vmlinuz-4.4-x86_64

Found initrd image: /boot/initramfs-4.4-x86_64.img

Found initrd fallback image: /boot/initramfs-4.4-x86_64-fallback.img

ERROR: mkdir /var/lock/dmraid

ERROR: mkdir /var/lock/dmraid

ERROR: mkdir /var/lock/dmraid

ERROR: mkdir /var/lock/dmraid

ERROR: mkdir /var/lock/dmraid

ERROR: mkdir /var/lock/dmraid

ERROR: mkdir /var/lock/dmraid

ERROR: mkdir /var/lock/dmraid

ERROR: mkdir /var/lock/dmraid

WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to device scanning.

Found Windows 7 (loader) on /dev/sdb1

Found memtest86+ image: /boot/memtest86+/memtest.bin

done

[manjaro /]#`)

Ahoj,chci mít na stroji dualboot s Windows7 a vybranou linuxovou distribuci (konkrétně teď Manjaro) a to tak, že se mi načte widláckej boot manager, z kterého se pak načtu do GRUBu. Důvod je takový, že mám špatné zkušenosti s aktualizací linuxových systému, kdy se mi totálně zesral GRUB a neměl jsem po ruce zrovna nic (další komp, přístup na internet po postup, fleška s live distribucí apod) pro řešení.Disk jsem rozdělil takhle:primarni sdb1 350 MB NTFS Systemprimarni sdb2 168GB NTFS Windows 7extendedsdb3 500MB ext4 /bootsdb4 30GB ext4 /sdb5 30GB ext4 /homesdb6 8GB ext4 swapNejprve jsem zkusil nechat instalátor nainstalovat bootloader do /boot oddílu. Poté jsem nabootoval do widlí a pomocí utilitky EasyBCD přidal další sekci pro bootování z sdb3 (sama utilitka to správně detekovala). Poté jsem restartoval, vyskočil na mě widlí boot manager s výběrem bootování Windows7 a oddílu, kde by měl být GRUB. Problém je, že GRUB sice najede, ale nevyskočí na mě žádná tabulka s výběrem OS. Jen text "GRUB4DOS 0.4.5c 2014/01/17..." a command lajna s grub>Zkusil jsem tedy znovu podobnou instalaci, ale tentokrát jsem nenechal instalátor nainstalovat bootloader a udělal to ručně - postupoval jsem podle těchto článkůPořád ten samý problém. Na radu jsem zkusil spojit /boot a /(root) to jedné a nainstalovat bootloader tam a stále nic.Tady je výpis z terminálu při instalaci a konfiguraci GRUBu. Jak vidíte, tak mi nešlo nainstalovat utilitky mtools a os-prober, což jsem ignoroval vzhledem k tomu, že nemám UEFI.