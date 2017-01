Existuje, například mravenci. Jinak inteligentní život může být i samo Slunce. Nevíme jaké informační procesy v něm probíhají.



Když člověk řekne život, tak tím automaticky, pod čarou, myslí něco, jako je on. A ne kus žhavého šutru.To že něco umí sofistikovaně reagovat neznamená, že je to život. Do počítače taky můžete dát neuronovou síť a něco ji naučit - a život to nebude, ani kdyby byla v konečném důsledku schopnější než člověk.