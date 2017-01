Ahoj,

mám RasPi s Jessie. Chci jej použít jako server webkamery (program motion) pro ukládání záznamu na ext. HDD. Počítač nebude připojen do sítě, bude zamknutej ve sklepě. Jen jsem si vytvořil WiFi hotspot a přes ftp apache se budu dívat na záznamy, kdyby něco.

Potřeboval bych vyřešit problém s mazáním starých souborů. Po čase se disk zaplní a to motion přestane nahrávat. Potřeboval bych pomoc s vytvořením scriptu, kterej bude mazat soubory od nejstaršího až když bude zbývat např. 5GB místa na disku. Co jsem našel, tak jsou to jen scripty, co mažou po čase. Dík za pomoc