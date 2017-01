Možnost uplatnění

Ahoj,

už delší dobu sleduji zdejší diskuze a i přes strach z přirovnání k neschopné lopatě a podobně (jak někteří zde dělají) mě neodradí od získání názoru schopnějších a lepších než jsem já.



Jde mě o názor na možnost úplatnění v nějakém zaměstnání, prostě co bych měl chtít, po čem jít, v čem se popřípadě zdokonalit apod - je li to vůbec možné.



Cca 15 let praxe okolo HW - skládání PC, navrhování sestav, servisní práce (diagnostika, opravy apod) pro cca 250klientů (většinou fyzické osoby). U pár firem zajištění kompletních dodávek výpočetní techniky - od serverů, pracovních stanic, síťová infrastruktura, SW.

Cca 10 let praxe okolo sítí - LAN, WLAN. Z toho 5let správce sítě/servisák u poskytovatele internetu - mikrovlnné spoje (Alcoma aj.), MikroTik. Routování, BGP apod.

Co se týče programování, tak defakto nic - HTML, PHP, MySQL, Delphi, ASP.NET - co potřebuju , to si napíšu, ale nikde bych se tím nechlubil.

Cca 3 roky praxe virtualizace - VMware vSphere Client, Citrix XD/XA.





Nyní jsem zaměstnán ve státní správě jako informatik. Ze začátku jsem byl s náplní práce spokojen, nyní mě ta spokojenost opouští.



Jělikož vím, že jsou zde lidi, kteří řeknou "No a co?" ale i ti, kteří dokážou říct, jakým směrem se dát dál.

Samozřejmě že jako každý jiný člověk, i já chci být finančně "za vodou" a když čtu, že některé (s prominutím) "lopaty" dělají za 30-35k a každý se jim směje tak upřímně říkám, co já bych za takové peníze dal...



Díky za názory.