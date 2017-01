balicek php5 v debianu pouziva jinou GD knihovnu nez s kterou se PHP normalne kompiluje (diky tomu v nem chybi nektere podstatne funkce)

dle vyjadreni v bugtrackeru to oni nebudou upravovat, protoze by to mohlo prinest bezpecnostni problemy a bylo by to problematicke udrzovat (?)





Takze si tedy stahnu zdrojak, pripravim zavislosti a pustim apt-get build-dep php5

Jenze na serveru uz pouzivam mariadb-server a build-dep mi tam zacne cpat mysql-server ... no tyhle dve veci se mezi sebou znacne perou a shodi mi to maria-db.



Poradite co s tim?