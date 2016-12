SMART hodnoty

Stačí to přeložit. Current je aktuální hodnota. Worst je nejhorší, ta se aktualizuje jen v případech, kde má smysl - tedy třeba v položce SpinUpTime. A Treshold nebo Warn znamená hodnotu, která když je překročena, bere se to jako důvod k varování. Problém je, že u některých položek je překročena zespod (třeba počet vadných sektorů), u jiných naopak poklesem pod treshold.

Pokud jde o ten čas, uvádějí se 2 hodnoty. Jednak skutečný čas v PowerOnHours Raw hodnotě a pak se to přepočítává relativně na řekněme procenta stavu. Nový disk má hodnotu 100, každých asi 1000 hexahodin dá dolů 5%. Podobné přepočty se dělají i u jiných položek.