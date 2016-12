Hmmm... To je opravdu široká otázka - co jsi mu podepsal v licenčním prohlášení, dle jaké legislativy, kde sídlíš ty, z pohledu práva nebo z pohledu rozumu...



Pokud bych už tuhle otázku řešil, pak odpověď je jednoduchá - provozovatel loguje vše k čemu se dostane a na co má úložný prostor. A oprávněným organizacím poskytne jenom to, co mu doporučí právníci.



Z hlediska zdravého rozumu je to jednoduché - cokoli, co opustí Tvůj počítač jakýmkoli způsobem je logováno.