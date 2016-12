Big Brother CZ

Me vzdycky fascinuje, ze proste kazdej si mysli, ze bezpecnost/anonymita je zajistena koupi magickeho tlacitka, ktere po stisknuti vyresi veskere problemy. Neni to tak a nikdy nebude, teda vlastne yo, muzes ten pocitac vypnout.



Precti si co je ISO/OSI, kazda ta vrstva ma sva uskali.



A k tem statum no hele za me to je tak:

Cesko - prostredi znas (domaci)

Nemecko - vzhledem k poslednim udalostem tezko rict, domluvit se s Nemcema asi da, takze by hypoteticky mohli neco dostat

Francie - tam mas sifrovani defakto zakazany, ale jejich antislidilsky zakony jsou celkem drsny, takze zalezi co chces delat a dostat neco z tech byrokratu to si asi radsi prostrelis obe kolena

Anglie - no tam ty jejich novy zakony taky nic moc, defakto fizlujou vsechno a uz legalne, rikam tomu mala cina, kdo vi jestli skoncej mimo EU nebo ne, ale je to takova pobocka NSA

Italie - mi pripada asi jako nejrozumejsi varianta, ale nevim jak to maj s procedurama o vydavani informaci a jak slidej a sdilej