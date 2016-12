Problém se zdrojem a deskou Asrock A330ION

Zdravím,řeším takový problém.Stavím si domácí NAS s xpenology DSM 5.2.Deska Asrock A330ION, 4GB DDR3, PICOPSU 90WMám v něm 1TB 2,5 Toshiba, 1TB 3,5 Seageate. S tím to běží normálně.Chtěl jsem přidat další 1TB disk, ale vždy se mi zhroutí svazek. Zkoušeno s různými HDD 2,5 i 3,5 palců.Měněny kabely, prohazovány pozice sata a stále stejné. Se staršími disky 3,5 250GB to nedělá.Někde jsem narazil na názor, že by to mohl dělat zdroj.Koupil jsem tedy 250W SFX zdroj, konkrétně tento https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514008O0V42QH37BK ale s tím se PC ani nerozjede. Respektive rozjede se, ale jakmile má najet BIOS, tak se vypne. Zkoušel jsem i 450W zdroj z funkčního PC a dělá to samé. S PICOPSU se rozjede vždy.Nenapadá vás někoho proč?