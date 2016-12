Ahojte, plánuji koupit do rodiny notebook na takové běžné používání-surfování po internetu, sledování filmů, žádny extra výkon nepotřebuji. Díval jsem se, že teď mají všude docela dobré slevy např mě zaujal tento http://www.letakomat.cz/euronics/aktualni-letak-hvezdny-vyprodej/ acer z Euronics. Ale co mě zlobí, je že všude je windows 10, ten já nechci ani za nic. Měl jsem ho na svém počítači asi 2 dny, kdy se mi automaticky přeinstaloval a skoro jsem ten počítač vyhodil ven oknem, hned šel zpátky na win 8. Jenže najít nyní notebook, kde by byl ještě win 8 je dost fuška. Mohu koupit notebook s win 10 a legálně jej přeinstalovat na 8? Případně víte mi poradit, kde koupit notebook s win 8 ale aby to zas nebyl nevím jaký zastaralý model notebooku?