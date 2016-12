Dobrý den,

mám RB2011UiAS-2HnD-IN a když si nastavím port a nasměruju ho na vnitřní IP (např: 192.168.88.2:10000), tak to funguje, ale když to zkusím přes svojí veřejnou IP (např: 1.1.1.1:10000), tak mi to ukáže jen chybu, že web odmítl připojení. Pokud to zkusí kamarád se svého netu tak mu to ukáže v pořádku, mě jen když zadám vnitřní IP a když veřejnou tak chybu. Nevíte čím by to mohlo být? :/