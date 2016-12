Plnění podmínek v cyklu při změně obsahu proměnné

Ahoj, potřeboval bych prosím poradit s návrhem.

Mám proměnné

imp=84; //může být číslo jakékoliv

run=0; //může být pouze 0 nebo 1

a spustím cyklua a v něm potřebuji změnit obsah proměnné run z 0 na 1 když se změní obsah proměnné imp.

teď je obsah proměnných takový (v imp může být i jiná hodnota)

imp=131;

run=1;

a teď potřebuji zase změnit obsah proměnné run z 1 na 0 když se zase změní obsah proměnné imp.



O co se snažím,

- podle toho co je v proměnné run, ovládám relé, run=1 relé je sepnuto, run=0 relé je rozepnuto

- když stisknu tlačítko, program dostane nějaký impuls a změní proměnnou imp

- opětovným stisknutím tlačítka dostane program opět nějaký impuls a změní opět proměnnou imp

a tohle se snažím nějak zachytit/rozlišit ale nedaří se.

Poradí někdo? Programovací jazyk neuvádím, hledám pouze návrh jak to udělat který pak přizpůsobím. Děkuji za pomoc.