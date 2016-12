Rozlišení konzole

Nevím, jestli to patří sem, pokud ne předem se omlouvám.

Povedlo se mi sehnat malinkatý servisní monitorek 7palců. Pokud nabootuju debian v řádku, ten se zeptá monitoru na jeho nejlepší rozlišení a automaticky se na něj nastaví. No a potom vidím takový malinkatý mravenečky, abych to luštil lupou.

A teď dva dotazy:

1. Jde nějak za jízdy jednosuše změnit rozlišení na něco čitelného?

2. Jde to nastavit napevno, aby to najelo při bootování?

Zajímají mě obě verze nastavení.

Googlil jsem, ale nějak mě to s tím grubem nešlo.

Dík za odpovědi.