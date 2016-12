Nemáte někdo radu jak globálně odsouhlasit cookies a nemuset to desetkrát denně potvrzovat?



Jako dobrý je vědět že web používá cookies, ale na co se mě to ptá, když stejně nemám možnost volby?



Ideálně nechci aby mě weby špehovaly, ale když provozovatelé nemají zájem mi vyhovět, aspoň nechci aby mě bombardovali tím debilním dotazem.



Chápu že to je nařízení od evropský unie, vedený dobrou myšlenkou - upozornit mě na špehování, ale jako obvykle je to celý hovadina, když stejně člověk žádnou volbu nemá.



Díky