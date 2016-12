RAID 1, Ubuntu server a bezici system

vacsina ti bude radit asi mdraid. Ale podla mna je lvm mirror ovela lepsi a flexibilnejsi v tvojom pripade. Vacsina sucasnych distier robi lvm rootvg a dve volumy root a home v default instalacii. Nieje nic jednoduchsie ako prihodit sdb[1] do rootvg a spravit mirror kopiu lubovolnej logickej volumy. grub uvidi stale tuto rootvg s uz preddefinovanyou cestou k rootfs, to je jedno ktory disk tam bude. Jedine co musis spravit je mat separatnu /boot particiu na oboch diskoch a syncovat to nejakym sposobom. Ak to budes chciet premigrovat na vacsie disky, tak ich jednoducho len pichnes do stroja, dasi coh do rootvg a premigrujes tam volumy ktore chces. A zas si das pozor ze budes mat vsade spravne nastaveny boot a grub. Vsetko to je online operacia bez rizika straty dat. Jedine riziko je ze si rozhodis grub, ale to sa da stale zachranit s livecd, alebo z cli ak vies z hlavy vsetky parametre