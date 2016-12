Zdravim, vedel by niekto pomoct so zvlastnym problemom pri kopirovani suborov so samba serveru na windows?

Na serveri je nainstalovany debian 6. Casove pasmo je nastavene na CET a cas zhodny s windows PC, tiez CET.

Na server sa pripojim explorerom a subory jednoducho pretiahnem do adresara windows mysou. Cas sa zmeni o 8 hodin dozadu.

Skusil som na oboch pocitacoch menit casove pasmo - keby to nahodou bola pricina, ale nie na vine je nieco ine.

Dakujem za kazdu radu