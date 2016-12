Žebříček nejlépe platících IT firem v Čr

Zdar,mám za sebou nějaký zkušenosti a elitní vzdělání. Jsem čistokrevnej developer, žádný testování/administrace apod. Profesionálně se věnuju C++, obstojně zvládám Perl, Javu, Linux, pár dalších věcí ne-obstojně, zbytek jsem schopnej se rychle naučit. Soft skills mám, aj není problém. Z různejch důvodů se poohlížím po práci. Rád bych zakotvil a pár let vydržel v IT korporaci typu Cisco, Oracle, HP apod. (jen ne, prosím, Microsoft, IBM).Dívám se po mzdách na různejch pozicích/v různejch firmách, obrázek sem si udělal už docela dobrej, ale chtěl bych ho ještě zpřesnit.Dobrou (a myslím, že dost pravdivou) představu si lze udělat podle následujících tabulek:Pozor, koukejte na datumy zveřejnění článků. Dost se divím, že v těch aktuálnějších už není na předních pozicích Cisco a naopak že Avast je dost vysoko - navíc je ještě za AVG, které nedávno koupil...Hodně mě láká Cisco, nedávno mi psal na LinkedIn jejich HR. Má tu někdo zkušenosti s Ciscem, Oraclem, HP? Jaká je tam kultura? Případně nějaké komentáře k platovým možnostem v Praze?