Jak jednoduše dělat deployment do cloudu?

Jednoduché zadání:- aplikace je binárka, po spuštění má endpoint na nějakém portu X; případně ji mám i dokerizovanou- je to single-instance aplikace- aplikace poběží v AWS- chci tuto aplikaci pustit "do světa" přes HTTPS, ideálně s let's encrypt certifikátem a automatickým managementem- mělo by to být jednoduše administrovatelné, tzn. časem nějaký automatický deployment apod.Jakým způsobem toudělat? Nemám pocit, že by na to byla potřeba umělá inteligence (viz. https://xkcd.com/1425 ), takže bych očekával, že způsob implementace tohoto zadání se nebude příliš lišit od délky tohoto zadání - bohužel vše, na co jsem narazil (typu instalace Kubernetes, různé docker instalace apod.) jsou mnohastránkové tutorialy, kde se ještě různě švindluje (pro produkci by ten manuál byl ještě 2x delší). Mám špatná očekávání, nebo jsem jenom nenašel ten "správný nástroj"?