VeraCrypt v1.19 obsahuje vir

Což by se právě dalo označit jako "cosi jako antivirus", že .



Až na to, že to není „obsahuje“ (protože to jen volá vzdálenou službu), a není tam žádná heuristika obsahu souboru (protože se pracuje pouze s adresou). Obecně by se to za „antivirus“ možná označit dalo, ale určitě to není antivirus v tom významu, jak to popisoval Tuxik.