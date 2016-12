Dynamická IP adresa na blacklistu

Dotaz je celkem zmatený, ale pokusím se k tomu něco napsat.

Klient v dnešní době nemá co posílat přes smtp, ale má to poslat přes submission. Server by měl zamaskovat, kdo to přes submission poslal a měl by se tvářit, že to posílá sám. Pokud to nedělá, rozbije tím SPF, potažmo DMARC. Není to sice z dotazu zcela jasně patrné, ale velmi pravděpodobně se nejedná o vlastní mail server. Pokud náhodou ano, tak je potřeba adresa statická, protože bez ní bude jen velmi těžko přijímat poštu a s odesíláním to bude taky nic moc, minimálně nebude sedět reverzní záznam.

Co se týká blacklistů, na svých serverech je vypněte, raději zkuste Razor, Pyzor, nebo obojí. Většina větších blacklistů jsou zmetci, kteří za poplateček rádi zaručí, že se na nich někdo neobjeví. To mi přijde jako takovej fail, že jsem jim už dávno udělal pápá.