Přenechám 1U server Sun Fire X4140

Za vaši symbolickou cenu přenechám 1U Sun Fire x4140, 2x AMD Opteron (nechce se mi to zapínat a hledat typ, ale tuším že dvoujádra), 8GB RAM, DVD - vše by mělo být funkční

Možné vyměnit za cukroví, slušný alkohol nebo prostě jen něco zajímavého nebo sežratelného. Vlastní odvoz z Prahy-Radotín / Černošic



Server nebalím, neposílám poštou, nerezervuji a pokud nezmizí do konce týdne, vyhodím ho. Nemám pro něj žádné další využití a jen překáží na půdě. Čím dřív, tím líp...



P.S.: už by mohl konečně někdo ošetřit kontrolu mailové adresy, některé TLD to prostě označuje za nevalidní