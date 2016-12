$('input[name="area1"]:checked').each(function() {

console.log(this.value);

}

);



$('input[name="area2"]:checked').each(function() {

console.log(this.value);

}

);



$('input[name="area3"]:checked').each(function() {

console.log(this.value);

}

);



$('input[name="area4"]:checked').each(function() {

console.log(this.value);

}

);

Ahoj....mám několik oblastí s checkboxy a potřebuju do konzole vypsat jejich stavy 'co je v nich checked'dělám to takto:lze ty oblasti nějak zřetězit do jednoho zápisu, abych pro každou nemusel psát console.log speciálně?