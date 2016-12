Ahoj....v Javascriptu mam pole, ale nedari se mi na prvky v poli aplikovat addEventListener:poradil by nekdo jak poštvat eventListener na vsechny prvky v poli?

pokud nemáš trpělivost, pokud nemáš odpověď na dotaz, chceš ostatní posílat do kouta nebo je odrazovat, že na to nemají?...nemrhej síly a raději se nevyjadřuj...prostě to ignoruj