to vypada na podobnou ludru jako malware MIRAI a stejny pripad jsem resil minuly tyden

jestli mas lepsi router postupoval bych takto:

-zapni ten print server do samostatneho portu primo do routeru a vytvor mu treba i solo subnet, cim to izolujes od odstatnich zarizeni

-scanuj si tu IP nebo primo port a zacni pozorovat co se na tom portu deje a hned uvidis jake porty to otvira



pokud uvidis porty 48101, 2323, 23 ...bude to neco z čeledi MIRAI