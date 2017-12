Kde sehnat levny programatory??

U nas ve firme mame starsi aplikaci a nedari se mi nikoho sehnat na jeji udrzbu a dalsi vyvoj. Zakaznici chteji nove feature nebo opravit bugy, kterych uz se za tu dobu par nahromadilo.Potrebuju nekoho, kdo by to delal. Jsme firma postavena na studentech a aplikaci delali taky studenti, tak by nemel bejt problem, ale nikdo se nehlasi, ani studenti se nehlasi. Za pul roku, co ten inzerat pravidelne tocime se prihlasili 3 lidi. Jeden nevedel, co je OOP a zbyli 2 chteli naprosto nesmyslny penize, ktery nemam ani ja jako jednatel.Ja se nebudu na stary kolena ucit jeste programovat, musim resit hlavne byznys. Co teda mam delat? Mame myslim dost benefitu jako 5 tydnu dovolene, herni konzole primo na pracovisti a flexibilni pracovni doba (muzete prijit o hodinu driv nebo pozdeji, jak kazdymu vyhovuje). Tak co mam jeste nabidnout vic?Uz to zacina bejt dost horak. Vim, ze ted je oblibenej dost ten home offis, ale mne to prijde jako nesmysl. Clovek se prece v kancelari lip soustredi a doma ho porad neco rozptyluje. Myslim, ze by to hodne lidi zneuzivalo. Vetsinou to stejne jen davaj do inzeratu ale vzdycky z toho nakonec sejde (potvrzeno od znamych).Ja nebudu platit 100 000 mesicne cloveku, co se bude starat o starsi aplikaci. Co to je za nesmysl??? Ani nebudu nacinat, kolik me kontaktovalo personalek a kolik chtej za jednoho uchazece, to se o me pokousel infarkt, ty lidi snad zijou v jiny dimenzi.Hrajem fer a otevrene. Nabizime solidni penize (ne 100 000, to je magorina!!) za dobre odvedenou praci. Prijemny kancelare mame taky, benefity mame taky. Tak co jeste mam delat, abych ty lidi sehnal?? To firma, co nevysoli 100 000 za 1 programatora je odsouzena k zaniku?? Az na takovy dno jsme klesli??? Ze za dobry pracovni podminky lidi chtej takovejhle nesmysl a niceho si nevazi?? Loajalita k zamestnavateli zadna??? Akorat jsem se nasral zase a jdu spat, protoze zitra zas budu resit, kde ty lidi sehnat. Je to uplne nesmyslny, totalne na hlavu!!!!