Vdecny za kazdou radu

Je mi 41 a mam problem sehnat rozumnou praci. Od vejsky jsem pusobil ve 3 firmach, moc jsem to nemenil, protoze nebyl duvod. Delal jsem vsechno mozny... od frontendu po backend pres relacni db. Co bylo potreba, to jsem se rychle dokazal naucit a aplikovat v praxi.



Na nic jsem se nespecializoval, protoze jednak byl tlak porad se ucit neco noveho, a hlavne specializace v programovani, v necem, kde je tolik technologii. Tak pokouset se tam prorvat do nejakeho miniaturniho boxiku a pak doufat, ze to k necemu bude. Neprislo mi to jako dobra myslenka.



Nemam zkusenosti s managementem ani s navrhem systemu. Jsem proste obycejnej programator, kterymu date zadani a on to naprogramuje.



Moje firma to zabalila a ja si zas muzu smele hledat praci. Problem je, ze se mi to moc nedari. Vetsinou je to ten ohrany "mlady dynamicky kolektiv hleda..." a pohovoruje me clovek, co by klidne mohl byt muj syn. Zatim jsem byl na 3 pohovorech a vsechny muj vek evidentne neprijemne zaskocil, i kdyz jsem nemel zadny hluchy misto. Takze hledam dal, ale prijde mi, ze je to vsechno tak nejak stejny.



Zkousel jsem se divat na freelancer joby, ale tam ty ceny tlaci dolu vychod a hlavne indove. Nejak si nemyslim, ze se lze uzivit soutezenim o zakazku 5$/hodina proti 30 indum.



Jak jsem rikal, prechod do managementu nehrozi, nemam zkusenosti. Nemam zkusenosti ani s architekturou a administrace serveru a db neco malo, jak bylo potreba. Beru to tak, ze ne kazdy vyvojar muze byt manager nebo architekt. Ono taky kolik je potreba manageru/architektu vs obyc vyvojaru.



Ted teda nejak premyslim co dal a nic me nenapada. Je to trochu depresivni, kdyz si clovek uvedomi, ze v 41 letech uz je na IT "moc starej". Udelal jsem chybu a vybral si spatne? Kariera v IT konci ve 40? Prijde mi to dost smutny a nejak asi ty vanoce u me nebudou uplne nejpohodovejsi, ale takovej je asi zivot.



Kdybyste meli (klidne i konkretni nazvy firem) nejake tipy, kde by takovemu programatorskemu "duchodci" dali jeste sanci, tak budu rad. Ne kazdy ma na to byt manager nebo architekt a predstava, ze ve 40 je konec a cus, je dost desiva. Schvalne nad tim trochu zauvazujte.