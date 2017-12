Decentralizace internetu a sítová neutralita

Jak se nám tak v té Americe chystá smrt síťové neutrality, tak mě napadá zda by ten internet nešel udělat trochu jinak, ne tak stromově, bez nadřízených a podřízených uzlů, všechny stanice, by si byli rovnocenné, každá by dělala retranslátor, klienta i server.Asi by to vedlo i ke zrodu nového typu poskytovatelů služeb, obsahu.Protlačit přes to Youtube by na začátku byl asi velký problém, ale třeba by časem nebyl problém https://lbry.io/ Facebook by asi také byl problém, ale dokážu si představit alternativu, ve které by každý uzel držel svou část obsahu. https://en.wikipedia.org/wiki/ZeroNet a mnoho a mnoho dalšího, kdyby se to rozšířilo a mělo to slušnou latenci, tak by jsme možná mohli časem hodit přes palubu i mobilní operátory ;-)ze začátku by vznikaly ostrůvky a starý internet by se dal použít na jejich propojení.Důležité je aby to NEmělo centrálu, hlavu, vedení, aby případná lobby-moc NEměla na co zaútočit, to znamená úplná otevřenost zdrojů a rovnoprávnost úzlů.Setkali jste se už někdo s něčím podobným ? máte s tím nějakou zkušenost ?máte někdo nějaké další nápady jak tuto myšlenku dál rozvíjet a konkretizovat ?Pojďme zkusit tuto myšlenku v diskusi rozvinout, třeba se z toho něco zajímavého vylíhne.