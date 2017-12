Kde koupit insatntně Litecoin přes debetní kartu?

Je ti jasné, že vzestup kryptoměn, to jsi ty a tobě podobní, kteří hekticky nakupují?



Vyhulenci z coinmate chtějí verifikaci přes webkameru, to se všichni zbláznili? Nemají na to lidi ani technologie, nejsou schopni vše vyřizovat včas, ani se zpožděním, prostě nic nefunguje. Mám účty u Interactive Brokers, u Degira, u Ameritrade, ale nikdo nechtěl verfikaci přes webkameru a všem stačily naskenované dokumenty a potvrzení proběhlo v řádu minut, maximálně hodin. Kryptonerdi jsou opravdu sto let za opicema.Jo, je mi to jasné, ale taky je mi jasné, že do dvou let bude Litecoin za $7500 a do konce roku je na $750 minimálně, není čas ztrácet čas.