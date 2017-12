Tato https://www.cel-tec.cz/cel-tec-m6-dual-p1114 mi funguje dobre. Jsou to vlastne dve. Super na parkovani, je to navykove. Nema GPS, nema ultrazvuk senzor-pouze video.Nevyhoda:- je treba jednou za cas formatovat kartu- nema to touch screen - skoda, za jizdy neni dobre to olvadat :-)- zabere to zapalovac pro napajeni, ale asi to jde nejak poresit, misto toho nabidne jeden extra USB napajecikonektor- vestavena detekce pruhu a kolize je naprdVyhoda:- dobry rozliseni, dobre vidi i v noci, ale nema IR- ma senzor otresu, takze kdyz vas nekdo nabori na parkovisti, tak se asi do 1sec zapne a zacne nahravat