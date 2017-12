Chyba SSL kvůli špatnému času - jak ignorovat

Vaše hodiny se zpožďují



Aby bylo možné navázat zabezpečené spojení, hodiny musejí být nastaveny správně. Důvodem je, že certifikáty, pomocí kterých se weby identifikují, platí pouze pro pevně daná období. Jelikož hodiny v zařízení nejsou nastaveny správně, prohlížeč Chromium tyto certifikáty nemůže ověřit.

Zjistil jsem, že když se v chromium připojím k youtube.com (např), tak mě to odmítne připojit a dokonce to samo zjistí, že je to kvůli špatnému času. Avšak jiné stránky (např. twitter) jdou,1. Proč některé stránky nejdou a některé jdou s odlišným mým časem? Je to čistě kvůl hodnotě údaje času platnosti certifikátů a nebo je v tom něco zásadního, co přímo je součástí kryptografie?2. přes wget/curl s parametrem --no-check-certificate/-k se v pohodě stáhnu . Ovšem v chrome tuto volbu nevidím, když si danou stránku chci otevřít. Nechci, aby mě browser takhle omezoval. Jde nějak tomu prohlížeči vzkázat, aby udělal to samé, co wget? (pokud možno bez nutnosti startovat s nějakým flagem, čistě na dané stránce - nechci to globálně, to by zas bylo riziko) Jak se chovají jiné prohlížeče?