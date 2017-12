Že to funguje je obvykle málo - to beru jako standard.



Spíš je otázka jak to funguje, jestli to není nebezpečné, je to škálovatelné apod. Těžko posoudit...

Kdysi se mi stalo, že jsem měl v ruce nějaký kód, který k mému úžasu v javascriptu zkonstruoval SQL query a následně odeslal.

Fakt jsem tomu nechtěl věřit, ale samozřejmě že to fungovalo. Těžko říct, jestli to zařadit byť jen pod juniora.



Jak je uvedeno, junior vyžaduje vedení, senior pochopitelně už asi ne.