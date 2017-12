Počítač určení jen ke hloubkové kontrole médií

Ahoj,



rád bych se zeptal, jestli nemá někdo nějaké řešení jakým způsobem postupovat pokud potřebuji v podniku provádět automatizovanou kontrolu médií na malware.

Dejme tomu, že zaměstnanec přinese podezřelé médium (USB, CD, DVD...) a já ho vložím do vyčleněného počítače bez připojení do podnikové sítě a automatizovaně se mě provede hloubková kontrola daného média na malware? Jde mi o to, abych se nemusel o nic starat a za pár minut měl téměř jisté, že je médium OK. Rád bych, aby bylo médium proscanováno antiviry různých výrobců, aby proběhla pokud možno křížová kontrola.



Děkuji za nápady.