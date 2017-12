Robim aplikaciu v C#, ktorej ucelom je, ak niekto vola na mobil, tak sa zobrazi notifikacia na desktope. Riesim to cez Bluetooth a prave v tom mam trochu gulas. Ponukaju sa dve moznosti BLE (Bluetooth Low Energy - GATT) alebo RFCOMM. Mam za to, ze RFCOMM je zbytocne, nakolko to sa pouziva na prenos velkych suborov. Tak do uvahy pripada GATT. Z MS dokumentacie som to moc nepobral. Je vobec mozne pouzit mobil ako BLE zariadenie? Resp. vedel by niekto nasmerovat, ako riesit komunikaciu cez bluetooth?



Dakujem