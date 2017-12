Dobry den,



dostal som sa prvykrat do kontaktu so ZFS a riesim problematiku recordsize.

Ak mam subory o velkosti 1MB tak je najlepsie pouzit recordsize 1MB alebo radsej 512KB, pripadne ako to je?



Ak spravne chapem, cela pointa je v tom, aby sa co vosiel 1 subor co najlepsie do 1 recordsize bloku a nebol rozhadzany po viacerych blokoch a zasa naopak aby nebol prilis velky a necital sa zbytocny balast z daneho bloku. Je to tak?



Dakujem.