RAID - zvětšení svazku

Mám docela akutní problém s velikosti disku v serveru u jednoho zákazníka.



RAID 1 - 67GB SAS disk, druhý už v minulosti chcípl a byl nahrazen 134GB. Když nahradím i ten první menší disk dalším 134GB diskem, budu mít k dispozici svazek o velikosti 134, kde už budu schopen zvětšit oddíl, nebo se to bude držet původního nastavení v době inicializace RAIDu?



Je to nějaký cca 10 let starý IBM server s raidovým řadičem spravovaným přes jejich typický MegaRAID Storage Manager. Víc teď bohužel nevím.



Jsou tam docela špatné vztahy na všechny strany, takže server nechali takhle zastarat a při víkendu nikdo ani nekomunikuje, takže tohle mě napadlo jako takové operativní nouzové řešení, ale nevím, jestli realizovatelné. Tolik jen na okraj, ať případná diskuse neutíká k aktuálně nepodstatným věcem.



Dík