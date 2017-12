Podnikání ve virtuální realitě

Ahoj,



v následujícím roce se pustím do projektu v oblasti virtuální reality.

V tuto chvíli jsem ve fázi učení, hledání vhodných příležitostí a získávání počátečního

kapitálu. Také jsem začal komunikovat s potenciálními zákazníky z řad architektů.



Mám za sebou více než 10 let zkušeností na různých IT projektech, studoval

jsem IT a mediální komunikaci. Tedy mám obecný přesah do obou oborů spojených s VR.

Nicméně neživil jsem se přímo programováním ani tvorbou designu.

Vedle toho mám zkušenosti s vytvářením projektů/organizací v oblasti vzdělávání a médií.



Hledám proto k sobe spíše technického nadšence, který má podobnou motivaci,

tedy vybudovat úspěšnou firmu poskytující služby v oblasti VR. Ideálně bys měl

být z Prahy a okolí pro praktičtější spolupráci.



Rád uvítám i kontakty na freelancery, kteří nechtějí spolupracovat na budování firmy,

ale mají relevantní zkušenosti s 3D designem, programováním v C++, herními enginy nebo přímo

aplikacemi pro virtuální realitu.



Těším se na spolupráci



Adam Novák