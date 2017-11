Upecenie maticnej dosky v trube

Osobní zkušenost. Noťas sice nebyl úplně KO, ale měl už nefunkční konektor pro HDD a USB začaly zmatečně vynechávat -> nebylo už moc odkud spouštět OS... Pečením nebylo moc co pokazit.Od té doby mi pár lidí říká "Čau, pekaři". Upekl jsem jí, ale:1) odloupnul se paměťový čip grafiky2) PCMCIA slotu to teplo nedělá dobře (roztekly se plasty = nepoužitelný; ne, že bych ho kdy použil...)3) deska samozřejmě KO4) nabíjení baterie stále fungovaloPokud to nejede a není Ti líto času, zkus to. Z desky sundej VŠECHNO - co je přišroubovaný, dolu, co je přilepený, dolu, co je jakkoliv jinak oddělitelně přidělaný, dolu. Patice na CPU to přežije. Desku podlož, aby nebyly součástky v kontaktu s podkladem/plechem (pak se to hne a máš všechno během sekundy přeletovaný o milimetr vedle).Už si to nepamatuju přesně, ale tuším, že "pečeme v předehřáté troubě při 210 stupních 10 minut" (to si ještě ověř).Mimochodem: Na tohle téma jsem tu čekal roky! Díky, konečně jsem někde mohl předat zkušenosti