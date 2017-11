Připojení k L2TP/IPSec na linuxu

Nov 25 11:34:38: "test" #7025: initiating Main Mode

Nov 25 11:34:38: "test" #7024: deleting state (STATE_QUICK_I1)

Nov 25 11:34:38: "test" #7025: transition from state STATE_MAIN_I1 to state STATE_MAIN_I2

Nov 25 11:34:38: "test" #7025: STATE_MAIN_I2: sent MI2, expecting MR2

Nov 25 11:34:38: "test" #7025: ignoring unknown Vendor ID payload [f463ae07ff25a38ec22cfca0f2d6f932]

Nov 25 11:34:38: "test" #7025: transition from state STATE_MAIN_I2 to state STATE_MAIN_I3

Nov 25 11:34:38: "test" #7025: STATE_MAIN_I3: sent MI3, expecting MR3

Nov 25 11:34:38: | protocol/port in Phase 1 ID Payload is 17/0. accepted with port_floating NAT-T

Nov 25 11:34:38: "test" #7025: Main mode peer ID is ID_IPV4_ADDR: 'X.X.X.X'

Nov 25 11:34:38: "test" #7025: transition from state STATE_MAIN_I3 to state STATE_MAIN_I4

Nov 25 11:34:38: "test" #7025: STATE_MAIN_I4: ISAKMP SA established {auth=PRESHARED_KEY cipher=aes_256 integ=sha group=MODP1024}

Nov 25 11:34:38: "test" #7026: initiating Quick Mode PSK+ENCRYPT+UP+IKEV1_ALLOW+IKEV2_ALLOW+SAREF_TRACK+IKE_FRAG_ALLOW+ESN_NO {using isakmp#7025 msgid:eb679a67 proposal=AES(12)_000-SHA1(2), AES(12)_000-MD5(1) pfsgroup=no-pfs}

Nov 25 11:34:38: "test" #7025: received Delete SA payload: self-deleting ISAKMP State #7025

Nov 25 11:34:38: "test" #7025: deleting state (STATE_MAIN_I4)

Nov 25 11:34:38: "test" #7025: reschedule pending Phase 2 of connection"test" state #7026: - the parent is going away

Nov 25 11:34:38: packet from X.X.X.X:4500: received and ignored empty informational notification payload

Nov 25 11:34:38: "test" #7027: initiating Main Mode

Nov 25 11:34:38: "test" #7026: deleting state (STATE_QUICK_I1)

Nov 25 11:34:38: "test" #7027: transition from state STATE_MAIN_I1 to state STATE_MAIN_I2

Nov 25 11:34:38: "test" #7027: STATE_MAIN_I2: sent MI2, expecting MR2

Nov 25 11:34:38: "test" #7027: ignoring unknown Vendor ID payload [dc6c6ebaf23d6a0ded93f094e02dc79c]

Nov 25 11:34:38: "test" #7027: transition from state STATE_MAIN_I2 to state STATE_MAIN_I3

Nov 25 11:34:38: "test" #7027: STATE_MAIN_I3: sent MI3, expecting MR3

Nov 25 11:34:38: | protocol/port in Phase 1 ID Payload is 17/0. accepted with port_floating NAT-T

Nov 25 11:34:38: "test" #7027: Main mode peer ID is ID_IPV4_ADDR: 'X.X.X.X'

Nov 25 11:34:38: "test" #7027: transition from state STATE_MAIN_I3 to state STATE_MAIN_I4

Nov 25 11:34:38: "test" #7027: STATE_MAIN_I4: ISAKMP SA established {auth=PRESHARED_KEY cipher=aes_256 integ=sha group=MODP1024}

Nov 25 11:34:38: "test" #7028: initiating Quick Mode PSK+ENCRYPT+UP+IKEV1_ALLOW+IKEV2_ALLOW+SAREF_TRACK+IKE_FRAG_ALLOW+ESN_NO {using isakmp#7027 msgid:2719018b proposal=AES(12)_000-SHA1(2), AES(12)_000-MD5(1) pfsgroup=no-pfs}

Nov 25 11:34:38: "test" #7027: received Delete SA payload: self-deleting ISAKMP State #7027

Nov 25 11:34:38: "test" #7027: deleting state (STATE_MAIN_I4)

Nov 25 11:34:38: "test" #7027: reschedule pending Phase 2 of connection"test" state #7028: - the parent is going away

Nov 25 11:34:38: packet from X.X.X.X:4500: received and ignored empty informational notification payload

Nov 25 11:34:38: "test" #7029: initiating Main Mode



conn test

ike=3des-sha1,aes-sha1;modp1024

right=X.X.X.X

#initial_contact=yes

aggrmode=no

authby=secret

left=%defaultroute

auto=add

type=transport

pfs=no

phase2=esp

phase2alg=aes-sha1,aes-md5



Ahoj, již nějaký den bojuji s konfigurací VPNky prostřednictvím L2TP/IPSec.Systém: CentOS 7, Libreswan, xl2tpdMám problémy s již samotným navázáním IPSec připojení. Vypadá to, že první fáze ověřování proběhne OK, nicméně druhá již nikoliv a připojení se neustále resetuje, viz. log níže. Pro zabezpečení je používán PSK. Hledal jsem kde jsem mohl, ale již si moc nevím rady v čem by mohl být problém. Mohl by mě někdo zkušenější poradit? Protistrana používá podle všeho nějaké CISCO.Pro doplnění ještě uvádím konfiguraci na klientovi:Pokusně jsem si nainstaloval Centos+GNOME, kde jsem připojení zadal prostřednictvím NetworkManageru. Tam se spojení naváže, nicméně vždy po cca minutě spadne, takže tam zase bude asi jiný problém.Připojeni z Windows funguje správně, nicméně tam je zase problém s omezenými možnostmi konfigurace přeposílání (potřebuji VPN připojení sdílet pro jiné PC)