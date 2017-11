Zdravím!



Stalo se vám někdy, že jste byli v práci povýšeni sami od sebe, aniž byste si o to museli říkat? Např. že jste podávali vyšší výkon než ostatní kolegové nebo že se vám podařill projekt a na konci projektu vás šéfové povýšili? Anebo jste si o to vždy museli říkat, či vyloženě si to "vydupat" a hrozit odchodem a až pak se pohnuly ledy?