kontrola integrity dat

Zdravím,nastíním situaci: Řekněme, že mám na disku důležitá data. Samozřejmě pravidelně zálohuji na externí HDD. Pokud ale dojde ke poškození některých souboru, ke kterým nepřistupuji zrovna denně, nezjistím to. To znamená, že tyto soubory pak ještě mohu zazálohovat a nic nezjistím do té doby než je budu jednou potřebovat.Šlo pouze o hypotézu. Nic takového se mi nestalo. Je vlastně možné, aby se data poškodila během uskladnění, když k nim zrovna nepřistupuji? O poškození souboru u ostatních uživatelů jsem něco četl - word soubor, který nelze otevřít nebo že v textovém souboru byl obsah nahrazen null znaky. Nemám důvod tomu nevěřit, jen nevím jak se to stalo - jestli při kopírování nebo tak. Něco jsem totiž četl o error correction coding.Jedním řešením by bylo nasazení btrfs. Jestli jsem to dobře pochopil. Měl by v metadatech ukládat checksum souboru. Nicméně zatím ho nasazovat nechci... takže mě napadá vytvořit hash list a zkontrolovat ho před provedením zálohy. Trochu se to komplikuje tím, že musím zohledňovat soubory u kterých se změní mtime nebo změna jména.Řešíte u sebe integritu dat - jestli ano, jak? Nebo si tu vymýšlím absolutní hovadiny?