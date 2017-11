Předpokládám, že větší monitory by mi mohli zvýšit produktivitu. Protože jinak stále něco hledám, když pracuji třeba s pěti okny na malém notebooku.Ale na menší 4K monitory je připraven jen MAC OS, ostatní neumí dost dobře škálovat a hrozí problémy s titěrnými písmenky a ikonkami. A s tím se mi drbat nechce, tedy zatím jsem čekal.Nyní ale přišla doba, kdy se nabízí desítky 4K monitorů o velikosti 40-50 palců s cenou často 10 -20 tisíc Kč.Viz filtry třeba na Alza.cz.Tedy problém s titěrnými písmenky už by se neměl vyskytnout bez ohledu na operační systém, widnow manager a podobně. Tedy je vše tak dobré jak se mi zdá?Máte někdo zkušenost s prací na takovém monitoru? Na co je třeba si dát pozor?Připadá mi, že dneska nějak všichni zaspávají dobu. Od výrobců hardware, přes ty co dělají operační systémy nebo okenní manažery až po posledního programátora, který se "bojí" zkusit něco nového.