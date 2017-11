Ako ste zvladli prichod noveho potomka do rodiny? Rozmyslali ste nad tym, co bude s vami, resp. s vasimi IT planmi? Ja tak nad tym rozmyslam, ze ked pride dieta, tak uz to nebude take, vymenit si hocikedy pracu, budem musiet zotrvat aj v srackovej firme, lebo bude treba uzivit rodinu, to znamena, ze ziadne zaujimave projekty a po veceroch ziadna sebarealizacia ci vzdelavanie. Ako ste boli na tom vy?