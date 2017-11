IPSec skrz TOR

Ahoj,



Zkompiloval jsem si StrongSwan a vytvoril IPSec site 2 site tunel s proti-stranou. Ted bych ho chtel poslat skrz TOR. Na protistrane jsem vytvoril hidden service s porty 500 a 4500 UDP. U sebe jsem vytvoril totez (sluzby funguji, zkusil jsem SSH), ale nevim jak preroutovat provoz ze StrongSwan do TOR proxy, ktera se vytvori na portu 9050 (je to asi SOCKS proxy?). Nikde jsem nedohledal by se to dalo udelat. Kdyz udelam pres PF redirect, tak prostistrana obdrzi spatny port.



Napadlo me udelat SSH UDP tunneling (pres torify) a do nej enkapsulovat muj IPSec, ale to si zbytecne snizim MTU/MSS.



Nevite nekdo?



T.