Předpokládám že podtržítkem začínají hlavně funkce a aliasy? Zkusil jsem prohledat svoji distribuci a žádnou binárku ani vestavěný příkaz který by začínal podtržítkem jsem nenašel.



Samozřejmě to neznamená že takový příkaz není.



Já se domnívám, že to je z bash-completion, ale jsem líný to hledat. Dotaz zněl, jestli je to možné - a ano, je to možné, dokonce jsem to našel ve své běžící, poměrně standardní instalaci Debiana.V čistém bashi asi takový příkaz není, v systému standardně taky ne.