zdravím, používám chromium 61, a potřeboval bych poradit, když najedu na odkaz, tak ve "statusbaru" dole se objeví URL, ale pokud je dlouhá, tak se ukáže nějak zkrácená zprava a následovaná trojtečkou, a až asi po 2 sekundách se ukáže nezkrácená celá.

Jde to nějak nastavit,aby se hned ukazovala celá? Taky by bodlo, kdyby se celá adresa zobrazila i na víc řádků, pokud je delší, než se vejde do okona