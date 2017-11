ahij, nevim, zda jsem to popsal dobre,



mam tu htpc deska asroxk HDMI onboard



kabel vede do zesiku denon a ze zesiku do TV LG



mam problem s tim, ze kdyz zapnu htpc prvni, bez zesiku a TV tak i kdyz pote zapnu zesik a telku, nemam signal



da se nejak nastavit, aby se pc spustil i bez zapneteho zesiku a TV





idelani by bylo, kdyby po zanutu zapnul zesik i TV ale to nevim, zda vubec HDMI umi





diky za rady